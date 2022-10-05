一名女網友在論壇發文抱怨公司一名女業務整天無所事事，甚至敢拒絕老闆、檢舉公司，共列出13種罪狀，抨擊她是一名「超誇張爛同事」，但卻因為「血統優勢」趕不走，只因為「她是老闆的女兒」，讓原PO無奈詢問網友們「要離職嗎？」，貼文曝光後便引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文抱怨公司一名女業務，不只整天在公司無所事事，還可以在公司悠閒地吹冷氣、吃早餐，甚至還敢拒絕老闆的要求、檢舉公司等等，原PO列出「13種罪狀」痛訴這位小公主的誇張行徑。

原PO全文如下:

不知道大家有沒有遇過一種同事，

1.大家在上班了，她還在辦公室吃早餐看電視

2.職位是業務，結果都待在辦公室管東管西

3.在公司走不該走的地方跌倒，打電話叫勞工局來檢舉

4.老闆叫她做事，爽快拒絕，做自己

5.每天嘴裡喊著：「喔！我超忙的！我好忙！快忙死了」，結果經過辦公室看她坐在裡面吹冷氣，或是在看電視吃東西，曾經還有同事跟她去跑業務，看到她在橋下睡了兩個小時，她的午休是無止盡的！

6.在外面受到客人的氣，回公司飆罵所有人

7.不會開發票硬要自己開，然後害公司被國稅局罰錢

8.覺得全世界的人都對不起她，她很委屈，所以就會到處去吵，要糖吃

9.全公司沒有一個人不討厭她，提到她就會有一堆人一起衝過來一起罵她（做人到底有多失敗

10.做的每個決定都在幫公司賠錢，但還是繼續做

11.自己做錯事不道歉，別人做錯事就咄咄逼人要別人認錯

12.不懂裝懂第一名

13.愛亂買東西，所以沒錢去兼職打工，提早半小時就下班去打工

事後原PO才發現這名爛同事，「原來，她是老闆的女兒」，無奈感嘆對方傳奇的事蹟可以演風水世家，甚至還要爭家產想當老闆，因此發文詢問網友們「不知道有沒有人跟我一樣遇過這種同事啊，真的太不可思議，她以後真的當老闆我要離職嗎？」。

原PO無奈詢問網友們「要離職嗎？」，貼文曝光後便引發熱議。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，網友們看完紛紛留言「怎麼感覺她在這裡工作是為了弄垮她爸的公司」、「我工作到現在只遇過一個老闆的女兒是年輕+認真+能力很強，可能她才是異類」、「皇親國戚很正常」、「中小企業很多，二代想啃老，老爸要她出來工作，二代於是各種擺爛，要逼老爸放棄叫她工作的念頭，之後就能繼續啃老」、「打電話叫勞工局來…這女兒是來討債的吧…」、「你不用擔心要不要離職吧！因為這樣經營公司應該也撐不久」、「我們公司的小公主也是啊，說來上班好累好辛苦，一個禮拜沒來幾天，幾乎都快中午下午來，每天都來滑手機…大概一個月也沒湊滿8小時在上班哈哈哈哈」。