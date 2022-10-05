教育部已開過5次私校退場審議會，和春技術學院被令明年5月10日起停辦，並有6所私立大專校院被列為專案輔導學校。教育部今天透露，接下來要決定哪些私立高中職會被列專輔學校名單，目前超過20所被提報上來審議。

和春技術學院明年5月10日起停辦，現有的72位在學生中，四技部的大四生及五專部的五年級共34人可於明年原校畢業，其他學生則安排轉至其他學要就學。另目前有大同技術學院、高苑科大、中州科大、台灣首府大學、明道大學、環球科大等6校被列為專案輔導學校。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委萬美玲質詢指出，和春技術學院明年5月停辦，學生怎麼辦？而被列為專輔學校的6所學校，未來是否可能解除專輔？

潘文忠回答說，和春技術學院應屆畢業生，會協助他們在明年4月前修完所有學分，然後原校畢業；至於其他非業界畢業生，明年寒假會調查他們的意願，然後安排他們之後轉到其他學校就讀。至於6所專輔學校，如果未來辦學狀況有所改善，當然可以脫離專輔學校名單。

退場審議會在初步完成審議私立大專校院部分後，後續將審議私立高中職部分。萬美玲問教育部，到底有多少私立高中職被提報為專輔學校候選名單？

教育部國教署長彭富源一開始並不想直接回答此一問題，僅表示相關數字還要依指標認定後才能確定。不過在萬美玲逼問下，彭富源表示「超過20所」將被提報審議，以決定他們是否會被列入專輔學校名單。