新北市板橋區光復橋今（5）日上午9時40分許1名年約30多歲女子從橋上墜落環河和西路地面，路人驚見急向119報案，新北市消防局獲報立即派遣救護人員到場，現場發現女子已無生命跡象，疑似有酒味，隨後緊急將女子送往亞東醫院急救，墜落原因轄區警方已在調查。

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