消息面：

1.美國勞工部公布「職位空缺及勞動力流動調查報告」（JOLTS），美國8月職缺數月減111.7萬，為1005.3萬個，少於市場預期的1108.8萬個，創下2021年6月來新低，並創下2020年4月來最大單月跌幅。職缺率自7月底的6.8%下滑至6.2%，創下2021年5月來新低。已經連跌五個月的職缺數據顯示美國就業市場正在降溫，可能使連續大幅升息的聯準會鬆了一口氣，該央行的目標是在不導致失業率急升的情況下使美國需求和經濟降溫。

2.美國8月耐久財訂單經修正後月減0.2%，與前值相符。8月工廠訂單持平，符合市場預期。排除運輸項目之工廠訂單月增0.2%。排除運輸項目之耐久財訂單經修正後為月增0.3%，排除國防項目之耐久財訂單經修正後為月減0.8%。排除飛機之非國防資本財訂單經修正後為月增1.4%。

3.根據美國石油協會（API）的數據，上周美國原油庫存減少180萬桶，市場預期為增加190萬桶。上周汽油庫存減少350萬桶，餾分油庫存減少410萬桶。

4.聯準會理事傑佛遜（Philip Jefferson）在其5月上任以來的首次公開演說中表示，通膨是美國央行所面臨最嚴重的問題，可能「還需要一些時間」才能解決，在這個過程中經濟可能減速，勞動力需求也可能放緩。他表示，雖然近幾個月來原油和汽油價格回落，但他仍然擔心食品等商品和房價波動可能影響通膨預期。

5.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周二表示，央行仍需繼續升息，以抑制通膨。她表示，在聯準會接連升息之後，美國失業率可能升高至4.5%，通膨率仍有有進一步壓低的空間。

6.職缺數據意外疲弱，以及市場觀望即將發布的非農就業報告，周二美元指數尾盤大跌1.3%，報110.22，連跌第5天。目前市場預期美國9月非農就業人數增加25萬個，較8月的31.5萬個減少，失業率預估為3.8%，平均時薪月增0.3%。歐元漲1.6%，報0.9978美元。英國政府不取消45%最高所得稅率的決定持續帶來提振，英鎊勁揚1.2%，報1.1456美元，盤中一度大漲1.48%，報1.149美元。美元兌日圓跌0.4%，報144.03日圓。澳洲央行意外只升息25個基點，澳元下跌0.2%，報0.6503美元，此前一度急貶近1%。

7.對利率敏感的美國2年期公債殖利率一度大跌12.39個基點，觸及3.9895%，為9月21日以來首次跌破4%大關。美國10年期債息一度下挫8.08個基點，報3.5578%，跌破3.6%關卡，尾盤報3.63%。

8.周二紐約期油收漲3.45%，為每桶86.52美元。倫敦布蘭特期油收漲3.31%，為每桶91.8美元。消息指出，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其他主要產油國可能在周三會後宣布每日減產多達200萬桶，以提振油價。路透社引述消息人士報導，華盛頓當局已經促請OPEC+不要大幅減產。

9.聯準會持續暴力升息的預期降溫，以及美元回落，周二紐約12月期金大漲1.7%，報每盎司1730.5美元。其他貴金屬方面，12月白銀漲0.51美元，為每盎司21.10美元。1月白金漲33.60美元，為每盎司933.70美元。12月鈀金漲98.00美元，為每盎司2330.20美元。