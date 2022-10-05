美國國債首次達到31兆美元（近新台幣930兆），創下新紀錄，且現在正值通貨膨脹率居高不下、美聯儲實施升息和經濟不確定性十分的時候。

綜合外媒5日報導，根據美國財政部4日公佈的資料，美國未償公共債務總額收於31.1兆美元，在新冠肺炎大流行期間，隨著致命病毒造成了生命財產損失、打亂了勞動力市場和供應鏈，美國政府大量舉債，以幫助支撐國家經濟。 自2020年初以來，未清償債務已攀升了近8兆美元（近240兆新台幣），僅在短短的8個月內就增加了1兆美元（近30兆新台幣）。

The U.S. gross national debt has hit a record $31 trillion, the Treasury Department says, adding to economic worries that include high inflation and rising interest rates. https://t.co/Vhpb3du9ct — The Associated Press (@AP) October 5, 2022

川普執政期間和拜登政府剛開始舉債的時候是在利率較低的時候展開的。現在，在通貨膨脹歷史新高和美聯儲（FED）正努力在抑制通膨而實施一系列大幅升息的時期，借貸（舉債）的成本要高得多。

負責任財政預算委員會上個月估計，拜登總統的政策可能會在2021年至2031年期間增加4.8萬億美元（近新台幣144兆新台幣）的財政赤字。

CRFB寫道：「過度借貸將導致持續的通貨膨脹壓力，最早在2030年將國債推向新紀錄，如果利率上漲得更快或超過預期，並在未來十年將聯邦利息支付增加2倍，甚至更早。」

在過去的十年裡，美國舉債水準飆升。財政部資料顯示，前總統歐巴馬於2009年1月20日就職時，未償公共債務為10.6萬億美元（近318兆新台幣）；前總統川普於2017年1月20日就職時為19.9萬億美元（近597兆新台幣）；拜登於2021年1月20日就職時為27.8萬億美元（近834兆新台幣）。

瑞穗證券美國經濟學家裴里（Alex Pelle）說，超過另一個國債里程碑表明未來將來是一個「非常大的問題」，就短期來看，高通貨膨脹率是最令人擔憂的。

他說：「任何類型的債務問題都確實是一個問題，一個未來5到10年的潛在問題。」 「成為世界儲備貨幣（美元）的好處之一是每個人都想以低廉的價格購買你的債務。」