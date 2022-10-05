國民黨新竹市長參選人林耕仁5日推出第2波青年政策「青年未來三支箭」，聚焦就業創業、居住問題以及多元發展3大面向，林耕仁說，青年族群是推動城市向前邁進的關鍵力量，盼協助年輕人在新竹發揮所長、安心成家、永續生活。

繼9月提出青年公共參與政見後，林耕仁近期舉辦青年座談，彙整在地和北漂青年對於竹市的期待，再提出「青年未來三支箭」政見，聚焦就業創業、居住正義、體育藝文3面向。

首先，第一支箭是培育在地人才，改進良善環境，厚植創業動能。林耕仁說，若當選將推動產官學合作，成立「新竹青年創力坊」，打造在地青年人才培育計畫，提供新創諮詢與輔導的一條龍式服務及單一窗口諮詢，並媒合青年創業育成機構團體，讓青創貸款更便利。同時也要活化公有閒置空間，作為青創基地。

此外，林耕仁也提出要爭取與新竹縣定期舉辦就業博覽會，規畫青年返鄉打拼補助計畫，推動專屬新竹特色的地方創生，並建立電競產業和元宇宙等高科技媒合平台。

第二支箭則是銀青共居，林耕仁承諾若當選，將爭取興建3000戶社會住宅，其中20％作為青年住宅，也訂定「銀青共居」、「銀青換居」、「包租代管」政策，降低無殼青年比率。同時也要協助青年「首購優貸」，開設青年購屋相關課程，努力實現居住正義。

最後的第三支箭是爭取賽事辦理，普及藝文表演，林耕仁說，將盤點體育競技資源，爭取辦理國際或全國賽事，與企業或學校合作培養在地強隊，也鼓勵舉行藝文活動，並開闢青年群聚空間，開辦各類課程，鼓勵青年在工作之餘培養各類興趣，為身心減壓，生活才能健康永續。