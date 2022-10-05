立委陳椒華質詢NCC主委陳耀祥。（翻攝直播）

鏡電視爭議延燒，立法院交通委員會今邀國家傳播通訊委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告並備詢，立委陳椒華質疑NCC洩密，遭陳耀祥回嗆已有既定立場，認為NCC是洩密者，當天明明就是視訊會議，視訊會議有那麼多人在用視訊，沒有足夠證據證明是NCC洩密。

陳耀祥表示，錄音帶真偽不曉得，真假是由裴偉說明，不是他去認定，已經由檢調調查中了。對於陳椒華指陳耀祥是跟屁蟲、默認，陳耀祥回嗆這是「扣帽子」，強調已經分案處理，會配合調查，檢調才有司法權，NCC當然也會行政調查。

陳耀祥定調這是「內部鬥爭」，陳椒華所持錄音帶也是其中一方所流出，NCC要保持中立立場。對於民進黨前秘書長洪耀福是否介入溝通，陳耀祥不認，表示鏡電視各方關注的人很多，「要我去告多少人？」雙方吵到不可開交。

立委鄭麗文質問，鏡電視在8月時的回覆內容，是鏡電視董事長、總經理兩人在沒有經過董監事知道的情況下，私自回覆NCC，這是欺瞞NCC。陳耀祥則說，代表公司的就是董事長、總經理，沒有經過董事會是公司治理範疇，但NCC會去瞭解。

鄭麗文表示，NCC給鏡電視時是有附條件的，與鏡週刊之間是要分清楚的，依照其他董監事的白紙黑字公文，現任董事長鄭優明知道鏡電視與鏡週刊牽連甚深，人資甚至由鏡週刊掌控，鏡電視並沒有管理權限，如果屬實的話，是否應該撤照？

陳耀祥表示，要去瞭解，是否廢止要經過委員會討論，現階段已經密集處理中，會去瞭解鏡電視董事會在做什麼，如果都沒有合乎要求，最差狀況就是廢照。也要考慮所有員工權益，這些都要綜合考量，但沒有辦法把握何時會去處理此案。