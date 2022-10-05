十一黃山十分鐘走一米，連日最大承載量，官方說總體秩序井然。（瀟湘晨報）

大陸《瀟湘晨報》5日報導，安徽省黃山風景區官方微博「中國黃山」4日發文回應網傳「十分鐘走一米」形容黃山蓮花峰少數時段、景點通行不順暢情況稱，蓮花峰是黃山最高峰，景觀壯美，峰頂區域面積狹小，僅10餘平方米，部分路段較為狹窄，加上遊客拍照打卡時間相對較長，附近天都峰又處在封閉輪休階段，蓮花峰確實存在「暫態客流高峰」通行較為緩慢的情況，總體秩序井然，加強管理。

「中國黃山」指出，黃山風景區核定的最大承載量5萬人，疫情期間按照文旅部統一要求，調整最大承載量為常態下的75％，即37500人。今年十一期間，為統籌疫情防控安全和遊客舒適度，黃山風景區主動將最大接待量降至常態下的50％，即25000人。10月2日進山遊客2萬3006人，3日進山人數2萬4886人，4日共接待遊客2萬3825人，均在承載量範圍內，總體秩序井然。

「中國黃山」還表示，為進一步提高遊客的體驗感和安全感，該景區採用導流、截流、分流辦法，加強對蓮花峰較為狹窄、客容量較小區域和路段管理，採取「近端截流、間歇放行和遠端分流、總量管控」措施，盡力以「時間換空間」。同時，增派工作人員加強客流疏導和秩序維護，勸導遊客減少逗留時間。在蓮花峰腳和相鄰節點通過廣播不間斷溫馨提示，對等候登峰遊客做好宣傳、引導、解釋，最大化獲得遊客理解支持。

黃山風景區管委會官網稱，此前10月1日，黃山風景區全天接待遊客9875人，與去年同期相比增長34.54％。2日景區客流車流量明顯增加，全天實際接待遊客接近最大承載量。3日黃山風景區全天共接待遊客2萬4886人，這是繼2日後景區再次啟動最大承載量控制措施。4日2萬3825人又略降。

據黃山風景區管理委員會9月26日公告，為提高旅遊舒適度，保障遊客合法權益，決定將黃山風景區2022年「十一」黃金周日接待遊客最大承載量控制在2.5萬人以內。去年「十一」假期期間，黃山風景區執行景區日接待量不超過核定最大承載量75％即3.75萬人，假期共接待遊客12萬1204人，恢復至2019年的71.27％。