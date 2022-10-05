在北市大安區擁有房產的70歲陳姓老翁，因積欠106年度贈與稅及罰鍰共175萬3936元，遭台北國稅局向台北高等行政法院聲請假扣押獲准後，移送法務部行政執行署台北分署執行，雖然陳人在大陸，台北分署扣押陳銀行存款，查封他名下大安區不動產後，陳終於在今天委請在台親友將欠稅款全數繳清。

台北分署指出，陳翁2017年陸續借用第三人名下帳戶匯款美金35萬8900元至其子之美國帳戶。經台北國稅局函請陳說明，陳雖於去年3月間回覆匯款是供其前妻在美國治病及購置住所，但並未說明匯款性質，亦未提出他與前妻或其子間借貸事證。

國稅局因查出陳翁前妻2017年至20108年11月間均無出入美國紀錄，與前妻在美治病不符，國稅局核定陳106年度贈與稅87萬6968元，並裁處罰款總計175萬3936元，今年6月將贈與稅核定通知書、裁處書及繳款書合法送達陳。

但陳2018年8月將其持有的北市大安區房地設定高額抵押權，去年3月再將其北市中正區建物以3500萬元出售，陳僅剩存款60萬餘元。

國稅局認為陳在被追討贈與稅後，積極設定、處分名下兩筆不動產，且存款餘額與出售不動產所得價金顯不相當，顯有脫產以規避稅捐執行之嫌，向台北高等行政法院聲請假扣押獲准，並移送台北分署執行。

台北分署受理後，根據台北國稅局檢附財產資料，扣押陳的銀行存款，並查封義務人名下僅剩北市大安區不動產。陳雖人在大陸，透過在台親友獲知此事後，即聯絡台北分署表示願委請親友代繳贈與稅款，今天全額繳納完畢。