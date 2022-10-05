桃園復興區前區民代表楊春樹角逐復興區長，遭檢調查獲涉嫌辦桌行賄，4日發動搜索帶回楊男等3人，認犯罪嫌疑重大，依投票行賄罪嫌20萬元交保，2樁腳分別10萬元及5萬元交保。楊男4年前才因幽靈人口，去年被判區代當選無效定讞。

58歲的楊春樹，以無黨籍身分參選復興區長，卻涉嫌在8、9月間，席開4桌，以餐會方式行賄選民，桃檢檢察官陳嘉義掌握情資，4日指揮桃園市調查處和大溪警分局，搜索帶回楊春樹、吳姓和周姓樁腳，訊後認涉犯《選罷法》投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，分別以20萬元、10萬元及5萬元交保候傳。

桃園地檢署重申，公平乾淨的選舉，是民主政治的基石，針對賄選行為，將持續積極強力查緝，嚴查速辦，決不寬貸。

楊春樹2018年參加復興區區民代表選舉，4名有宗教及親友情誼的選民為了讓他當選，在當年6月間用虛偽遷徙戶籍的方式取得投票權，在當年11月24日投票日投票給楊男，台灣高等法院認定他的4名支持者，家庭、工作及生活重心都在其他地方非在復興區，2021年判決他當選無效。