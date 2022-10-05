綽號「小黑」的槍擊要犯張錫銘被判處無期徒刑定讞後，目前已在監獄服刑17年。但因最近5年連續18次申請假釋都被駁回，他認為受到不公平的對待，經向矯正署訴願還是被駁回後，轉向台南地方法院提起行政訴訟，今(5日)上午9時許，張錫銘則由警備車載往台南地院親自出庭說明，台南地院為此加派警力戒備，以免意外發生。

據了解，張錫銘因涉及多起擄人勒贖等重大刑案，還多次與警方駁火，警方為此特別成立「獵龍專案」全力緝捕。後來落網後，他被判處2個無期徒刑，合併執行無期徒刑後，15年前轉到台南監獄服刑。

張錫銘在2018年間曾委託友人於網路上傳親筆寫下的手寫信，因字跡工整引起輿論關注。（中時資料照）

張錫銘昨天透過施姓友人公開的訴訟準備狀指出，對比台中、台南、澎湖等3處監獄6名同刑度的收容人，最多呈報6次就陸續獲准假釋，但他卻一直未通過，顯然與其他相同刑度的受刑人有差別待遇，為爭取應有的權益，決定出庭說明。

張錫銘還強調，他在台南監獄3度報考樹德進修學校國中部都未錄取，只好請家人寄教科書自習；2019年元月通過國中學力鑑定考試，並獲頒國文、數學、社會等科目及格證明書，顯示在獄中很努力改過遷善，但「有心向上卻不被看見」。