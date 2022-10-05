滙豐銀行宣布提供融資予英商萊特人力資源顧問有限公司台灣分公司，以支持該公司的業務成長計畫；萊特公司將從英國滙豐銀行獲得500萬英鎊的綠色融資，並從台灣滙豐銀行獲得150萬美元的綠色服務貿易融資，用以支持萊特公司在台灣本地和國際市場的成長和擴張計劃。

英國滙豐銀行為萊特公司提供量身定制的綠色融資以支持萊特的營運資金，並使萊特能夠在全球多個地區加速獲得資金。此外，滙豐台灣提供150萬美元的綠色服務貿易融資，以支持萊特公司在台灣的發展。

滙豐英國全球貿易及融資業務發展經理 Rajeev Hemdev說明：「我們很高興藉由提供綠色融資信用額度，以及滙豐的全球網絡來支持萊特公司的成長計劃，並攜手滙豐台灣團隊，共同為客戶提供無與倫比的市場洞察力和夥伴關係。我們期待繼續支持萊特公司未來的成長之旅。」

滙豐(台灣)商業銀行工商金融事業處負責人蕭仲程說明：「風電產業正在台灣蓬勃發展，並逐漸成為經濟成長的新引擎，離岸風電同時是台灣提高能源效率的主要工具之一，其中的關鍵便是綠領人才的招募；滙豐台灣很榮幸持續為國際再生能源招聘公司提供獨特的綠色服務貿易融資，這是我們第三度承作綠色服務貿易融資，期望協助離岸風電產業鏈在台灣扎根。」

英商萊特人力資源顧問有限公司CEO Adam Grainger強調：「我們很高興與滙豐銀行合作，支持我們在全球範圍內的業務持續成長。作爲再生能源產業招聘和人才解决方案的領先專業提供商，滙豐銀行能夠提供100％的綠色融資解决方案，完全符合我們的環境和業務目標。我們非常期待在未來幾年與滙豐銀行合作，讓萊特公司在全球擴張時進一步支持再生能源的發展。」