要他們安慰人或哄人，不是雪上加霜就是難上加難，《旺好運》運勢專欄指出水瓶座、摩羯座、獅子座最不會哄人，他們講話過於直接，無法想到一些溫暖的話，時常讓身邊的人心裡受傷。

第三名：獅子座

獅子座極度愛面子，很難放下身段，會使用高傲姿態去哄別人，因為他們覺得每個人都不該把脆弱的一面展現出來，如果當別人在難過時，他們反而會讓整個場面弄得更尷尬或更不愉快，讓身邊的人更受傷。

第二名：摩羯座

摩羯座在感情中是非常的遲鈍的，尤其是當有人心情不好的時候，他們完全束手無策，根本不會安慰人也不知該說什麼話，連貼心的舉動都不會做，因為他們真的不知道該如何是好，只會默默的待在身旁，靜靜的陪著你。

第一名：水瓶座

水瓶座個性非常獨立，不太愛去迎合別人，所以在他們的思考邏輯中，不太會去哄別人，因為這對他們來說像是不可能的任務一樣，反而比較會是擔任導師的角色，如果要從他們身上得到一些溫暖的話，簡直不可能，反而會被訓一頓。