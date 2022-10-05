高雄市立大同醫院為提倡同仁養成運動習慣，與緯創醫學運用【health365健康照護平台APP】舉辦為期三個月的「醫療人」VS「科技人」的健康PK競賽，大同醫院共254人參與PK賽，三個月共累計健走1億6千6百67萬3千零8步，相當於繞行台灣88圈，同仁熱烈響應健康促進活動也讓大同醫院榮獲衛生福利部國民健康署111年「醫院創意健走方案」的第一名！

一舉拿下健走與減重雙料冠軍的得主急診室護理師李育丞，曾被準岳父嫌體重過重有雙下巴的他，想藉參加比賽健走兼減重，除了每日步行超過10公里上下班，還另外加碼每天跑步20公里，參賽期間共累計900萬步，相當於繞行台灣近5圈，同時也在3個月內減重超過18公斤，身高176公分的帥哥護理師如今不但獲得競賽雙料冠軍拿到獎金，也成功瘦身消掉準岳父在意的雙下巴，將順利把心愛女友娶回家。另外急診另一名林妍寧護理師也從59公斤成功瘦身到45公斤。

高雄市立大同醫院院長傅尹志表示，健康的員工是醫院重要的資產，也是提供完善醫療品質和維護病人安全的重要基礎，對於同仁們熱烈響應醫院所舉辦的健康促進活動，他深感欣慰；健走也是很多現代人喜歡的運動種類，身為骨科醫師的傅尹志院長也特別提醒，民眾健走時要特別注意姿勢，不可以彎腰駝背，否則引起會腰部負擔；另外，健走若要加快速度，雙腿要保持彈性，不要跨大步，而是要快步走；此外，健走要腳跟先著地，才不會造成膝蓋惡化。

由於許多慢性病與活動量不足密切相關，職場推動健康促進對於員工及企業皆有其正面效益。為鼓勵員工健走運動及自主監控生理數值，以養成良好健康生活型態，大同醫院與緯創醫學科技攜手合作「Health365 APP」，藉由數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣醫療院所ESG員工健康福祉之標竿。