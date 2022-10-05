國境將於10月13日解封，但防疫指揮官王必勝指出，指揮中心目前仍有七大重點工作進行中，因此無法解散，即便如此，外界仍質疑，指揮中心是民進黨台北市長參選人陳時中的第二個競選總部。前立委沈富雄認為，這件事凸顯出陳時中的競選總部不行，所以才需要靠指揮中心來襯托，不過現在恐弄巧成拙，他也向指揮中心喊話，「陳時中的選舉『你放他走』」。

王必勝3日說明，現階段仍無法解散指揮中心，主要是還有七大重點項目在執行，包括一、防疫體系及跨部會協調持續運作；二、邊境解峰規劃執行及後續管理；三、國內防疫政策適時調整；四、新冠肺炎改類評估規劃；五、次世代疫苗採購及接種；六、傳染病防治法修訂；七、疫情變化監測及緊急應變作為。

對此，沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》表示，陳時中會願意選台北市長，應是認為靠當初擔任疫情指揮官的氣勢一定可以很順利，沒想到搞成現在這樣。沈富雄說指揮中心成立頭兩年，陳時中甜頭吃盡，所以才覺得什麼都妥妥當當，這也凸顯出另外一個陰暗面，就是陳時中的選舉總部不行，所以才需要指揮中心襯托、幫忙，「但是是很難看的」。

沈富雄最後更向指揮中心呼籲，「陳時中的選舉『你放他走』」，現在這樣亂他，結果恐弄巧成拙。