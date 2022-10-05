京城銀(2809)受資本市場波動加劇衝擊，金融資產評價下滑拖累2022年9月轉虧、每股虧損0.88元，累計前三季稅後淨利10.98億元、每股盈餘（EPS）0.98元，雙創近13年同期低點。受此拖累，京城銀今（5）日股價開低挫跌2.69％、創逾2月低點，表現遜於大盤。

京城銀2022年9月合併淨虧損8.18億元，創歷年新低。稅前虧損10.57億元、稅後虧損9.83億元，較8月及去年同期顯著轉虧，稅前每股虧損0.95元、稅後每股虧損0.88元，均為去年12月以來近9月低點。

累計京城銀前三季合併淨收益29.38億元、年減達61.31％，稅前淨利14.77億元、年減達78.37％，雙創近12年同期低點。稅後淨利10.98億元、年減達81.42％，每股稅前盈餘1.32元、稅後每股盈餘0.98元，均為近13年同期低點。

京城銀表示，自8月下旬美國聯準會主席鮑威爾發表鷹派談話後，資本市場就陷入震盪下跌壓力，延續到9月21日聯準會利率決策再度維持類似基調，造成強勢美元一枝獨秀，各項商品震盪加劇，此外美債殖利率的顯著上揚也同步帶動台債利率走勢。

京城銀表示，金融市場承壓使9月金融資產評價出現負數，帳面價值減損造成其他淨虧損達15.45億元，拖累整體營運轉虧。不過，利息淨收益5.04億元，月減2.72％、年增9.25％，手續費淨收益2.23億元，月增達27.06％、年增達21.26％，核心業務維持穩健成長。

累計京城銀前三季利息淨收益45.81億元、年增達10.45％，手續費淨收益16.6億元、年增3.3％，核心業務維持穩健成長。不過，資本市場動盪加劇導致金融資產評價損失增加，加上認列俄債減損，使其他淨虧損達33.03億元，較去年同期大幅轉虧，成為拖累獲利下滑元凶。

京城銀受惠放款動能維持強勁，今年以來核心業務維持穩健成長。同時，截至9月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8748.37％、全體放款覆蓋率1.50％，資產品質仍穩定維持優於國銀平均的高水準表現。

同時，京城銀耕耘數位金融領域腳步並未停歇，繼先前推出「手機門號轉帳2.0」收款服務後，10月再推出「步步京喜」專案活動，將手機計步器結合金融任務挑戰，希望透過金融服務、健康行動數位化，鼓勵客戶養成每日運動習慣之餘，也讓金融服務體驗融入日常。