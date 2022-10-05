美國債息持續下跌，隔夜美股連續第2日飆漲，科技股與成長股表現尤其強勁，受此激勵，周三香港股市開高走高，目前恆生指數暴漲4.6%，報17871.63點。國企股亦大漲4.7%，報6134.49點。

恆生科技股指數一跌挺升，目前飆漲6.34%，成分股全漲，嗶哩嗶哩漲11.71%，漲幅最大，其次閱文集團漲近9%，商湯和金山軟件均漲逾8%。

蘋概股集體大漲，舜宇光學漲逾7%，瑞聲科技漲近8%、丘鈦科技和高偉電子漲逾6%，比亞迪電子漲8.5%。

比亞迪9月汽車銷量年增1.5倍，目前股價大漲近9。

英鎊收復1.14美元大關，英國資產概念股全面大漲，匯控漲近6%，渣打漲逾7%，保誠漲逾9%，長和漲近4%。

此外，英媒報導匯控有意出售加拿大業務，其估值介於80億～90億美元，匯控並已委託摩根大通尋找潛在買家。

金價站回1700美元大關，金礦股全漲，紫金漲近6%。