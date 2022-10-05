印度一支41人登山學校登山隊4日攀爬喜馬拉雅山時遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人失蹤。

印度一支41人登山學校登山隊昨（4）日攀爬喜馬拉雅山時遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人失蹤，印度官員表示，這是印度登山史上，第一次有如此大規模的登山學員在雪崩中喪命。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，印度國防部下轄的尼赫魯登山學院（Nehru Institute of Mountaineering）昨日傳出一組登山學員在攀爬喜馬拉雅山的過程中遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人下落不明。

學院指出，這組登山隊一共有34名登山學員、7名響導，他們是在從海拔達5670公尺的朵帕緹‧旦大2號（Draupadi ka Danda-II）山峰折返時，於當地時間4日上午8時45分遇上雪崩。

印度尼赫魯登山學院（Nehru Institute of Mountaineering）一支41人登山隊4日在喜馬拉雅山區遇上雪崩。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）警察局長庫瑪（Ashok Kumar）指出，登山隊遇上雪崩的地點位在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）甘哥特利（Gangotri）山脈，當局隨即派出國家災難部隊、印度空軍搜索山區，至今一共救出8名生還者，不過仍有4人不幸身亡。

「印度新聞信託社」（Press Trust of India）指出，目前至少已有10人死亡，另有11人下落不明。

現任職於「國際登山與登山聯合會」（International Climbing and Mountaineering Federation）的前印度空軍軍官喬度里（Amit Chowdhary）指出，「這是印度登山史上頭一次發生這麼大規模的登山學員在雪崩中喪生。」

目前印度軍方仍持續在山區進行搜救。

印度北阿坎德省的山區經常發生雪崩，2021年當地冰河噴發導致山洪暴發，最終奪走200多條人命。

文章來源：Avalanche in Indian Himalayas kills at least four with dozens missing
文章來源：10 dead, 11 missing in Himalayan avalanche in India
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