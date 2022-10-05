印度一支41人登山學校登山隊4日攀爬喜馬拉雅山時遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人失蹤。

印度一支41人登山學校登山隊昨（4）日攀爬喜馬拉雅山時遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人失蹤，印度官員表示，這是印度登山史上，第一次有如此大規模的登山學員在雪崩中喪命。

綜合美聯社、英國《衛報》（The Guardian）報導，印度國防部下轄的尼赫魯登山學院（Nehru Institute of Mountaineering）昨日傳出一組登山學員在攀爬喜馬拉雅山的過程中遇上雪崩，至今至少釀成10人死亡、11人下落不明。

學院指出，這組登山隊一共有34名登山學員、7名響導，他們是在從海拔達5670公尺的朵帕緹‧旦大2號（Draupadi ka Danda-II）山峰折返時，於當地時間4日上午8時45分遇上雪崩。

印度尼赫魯登山學院（Nehru Institute of Mountaineering）一支41人登山隊4日在喜馬拉雅山區遇上雪崩。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）警察局長庫瑪（Ashok Kumar）指出，登山隊遇上雪崩的地點位在加瓦爾喜馬拉雅山區（Garhwal Himalaya）甘哥特利（Gangotri）山脈，當局隨即派出國家災難部隊、印度空軍搜索山區，至今一共救出8名生還者，不過仍有4人不幸身亡。

「印度新聞信託社」（Press Trust of India）指出，目前至少已有10人死亡，另有11人下落不明。

現任職於「國際登山與登山聯合會」（International Climbing and Mountaineering Federation）的前印度空軍軍官喬度里（Amit Chowdhary）指出，「這是印度登山史上頭一次發生這麼大規模的登山學員在雪崩中喪生。」

目前印度軍方仍持續在山區進行搜救。

印度北阿坎德省的山區經常發生雪崩，2021年當地冰河噴發導致山洪暴發，最終奪走200多條人命。