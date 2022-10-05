大陸央視新聞用戶端5日報導，根據俄羅斯商業諮詢網站引述莫斯科交易所數據，10月3日莫斯科交易所共完成T＋1人民幣／盧布交易6萬4900筆，交易金額703億盧布，同日美元／盧布成交2萬9500筆，交易額682億盧布。人民幣交易額在莫斯科交易所首次超越美元，成為該交易所交易量最大外幣。

10月4日人民幣在莫斯科交易所受歡迎的地位仍未改變，截至收盤時，美元／盧布交易額為594億盧布（2萬1500筆交易），人民幣／盧布的交易額為639億盧布（4萬6000筆交易），盧布／歐元的交易額僅為473億盧布（1萬8500筆交易）。

總部位於美國華盛頓的世界銀行當地時間4日預測，隨著能源危機進一步升級，東歐、中亞經濟體在2023年的經濟發展仍將繼續受到外溢影響的制約。同時，世界銀行預測烏克蘭2022年經濟將萎縮35％，並調高了對俄羅斯今明兩年國內生產總值的預測。

此外，世界銀行預測，受俄烏衝突影響，烏克蘭經濟在2022年將萎縮35％。與此同時，世界銀行調高了對俄羅斯今年國內生產總值的預期，據世界銀行預測，受到西方制裁打擊的俄羅斯經濟預計將在2022年和2023年分別萎縮4.5％和3.6％。對此美國媒體評論稱，事實證明，在石油和天然氣價格飆升的推動下，生產能源的俄羅斯經濟出人意料地具有彈性。