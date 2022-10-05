國道鐵片再釀意外！新竹1名民眾稱她的母親2日晚間行駛在國道3號茄苳交流道時，遭到1片30*30公分的鐵片飛來砸破頭，至今仍重度昏迷命危，該民眾上網徵求事發行車紀錄器，希望目擊者能幫忙指認肇事者，還母親一個公道，文章在網路上引發討論。

該網友在臉書「新竹爆料公社」發文表示，她的母親本月2日晚間約6時58分左右，在國道3號南下101公里處茄苳交流道前，遭到1個長寬各約30公分、厚度1公分的鐵片擊中，鐵片疑似從其他車輛掉落，直接砸向母親，母親目前仍重度昏迷，待在新竹馬偕醫院外科加護病房，至今仍未脫離險境。

新竹1名民眾稱她的母親2日晚間國道3號茄苳交流道時，遭到1片30*30公分的鐵片飛來砸破頭，至今仍命危重度昏迷。（左為示意圖，右圖翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

該網友分享照片說「不知道能不能醒過來，請大家幫幫我媽媽」，她徵求當天有目擊事件的行車紀錄器，或是有目擊者能幫忙指認掉落鐵片的車主，還她的母親一個公道，消息在臉書曝光引發討論。

多數網友留言紛紛留言祝福原PO母親早日康復「祝早日康復, 加油」、「早日脫離險境，平安無事」、「媽媽，加油，妳的寶貝都在等妳」；而在今年3月也有1名62歲李姓老師開車在臺88快速道路，遭到一片自對向車道飛來的鐵片砸破前擋風玻璃、飛入車內，李女當場慘死，警方後來查出肇事鐵片為車輛的後軸前輔助鋼板座，警方後續將依過失致死罪將肇事駕駛函送法辦。