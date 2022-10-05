用有藝文專長的民進黨竹北市長參選人鄭朝方，在去年疫情期間創作一首「陌上星空」歌曲，傳達疫情期間人與人的隔絕，反思疫情帶來的衝擊。該首歌曲也被中山女高校友所組成的合唱團「迎曦女聲」演唱，並在15周年音樂會上，邀請創作者鄭朝方聯袂獻唱。

迎曦女聲15周年音樂會「致未來」4日晚間在國家音樂廳精彩登台，在節目設計上安排演出了國際與國內重要創作者的作品，也特別安排了由金曲、金鐘經歷的鄭朝方所創作的曲目陌上星空，並邀請聯演。鄭朝方多年來在公共事務服務，但也以他的自身專業，投身在合唱音樂界不遺餘力。

迎曦女聲去年即邀請鄭朝方表演創作曲「陌上星空」，鄭朝方表示，非常榮幸可以跟迎曦合唱團合作「陌上星空」，該首歌曲是去年疫情間所創作的作品，表面上寫的是戀人之間重逢的情景，但背後所透出的訊息其實是疫情間人與人之間的隔絕，疫情對環境、對人群所造成的衝擊。人類未來如何跟大環境共存，如何未來生活更好等都是這首創作想要帶來的反思，也祝禱疫情能早日遠離。

鄭朝方表示，他的專業就在藝文創作領域，也跟許多表演藝術團隊有合作關係，建立深厚情誼。期待未來擔任竹北市長後，可以將這股優勢轉換成促成文化城市發展的養分，引流更多優質的表演藝術節目回到竹北，一方面讓竹北市民能夠接觸好的藝文活動，一方面能培養更多孩子在美學上的成長。

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