金曲台語歌手高向鵬跌倒昏迷一年 驚傳不敵病魔辭世享壽66歲

台語資深歌手高向鵬去年10月跌倒昏迷，未料今(5日)仍傳來噩耗，高向鵬病逝，享壽66歲，稍早他的後輩、參加《超級紅人榜》走紅的男歌手溫瀚龍在臉書證實此事，他倆私下是忘年之交，過去常有互動，他更曬出兩人最後對話截圖，可見高向鵬透露下周要去竹東，問溫瀚龍要不要一起？最後貼心說：「如果你沒空，忙你的吧OK」，並加上比讚符號，可見私下體貼一面。

高向鵬去年過馬路時跌倒昏迷，雖然醫生坦言情況不樂觀，但家人仍陪他積極對抗病魔，豈料今傳出辭世。而26歲男星溫瀚龍是鄒族原住民，2016年參加《超級紅人榜》出道，和噶瑪蘭族原住民出身的高向鵬私下有好交情，聞此，溫瀚龍稍早感慨發文：「高大哥，好好休息去吧」，並下Hashtag「把握當下」。

溫瀚龍曬出和高向鵬最後對話紀錄。（圖／翻攝自溫瀚龍臉書）

據《聯合新聞網》報導，溫瀚龍受訪表示，昨上午6時左右接到通知高大哥病逝消息，今高向鵬的遺體會運回老家台東，目前在等家屬宣布告別式時間，希望能送高大哥最後一程，之前兩人因為一起表演結緣，他讚高向鵬為人體貼、溫暖，是值得敬重的前輩，兩人感情有如家人，讓他格外不捨悲痛。

演員程學書曬出和高向鵬合影。（圖／翻攝自程學書臉書）

而曾演過《放羊的星星》、《下一站幸福》的演員程學書稍早也在臉書曬出跟高向鵬合影，寫下：「連續兩天走了兩位好朋友，我的心真的好痛好痛好痛，周俊義，高向鵬（熱心公益的你們）永遠的好朋友，你們功德圓滿，一路好走，阿彌陀佛，現在的我，真的沒有辦法用言語表達我對你們的思念」。