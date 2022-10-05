一般男性自青少年起會有夢遺現象，有人擔心自己夢遺次數太頻繁，不是正常現象、恐傷害健康，泌尿科醫師表示，健康男性一個月發生4~5次夢遺均算正常，但若長期每天發生、夢遺顏色為黃綠色、排尿時會疼痛，就可能是泌尿道感染前兆，這時就要趕緊就醫檢查。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑與羅詩修在臉書粉專上表示，夢遺在醫學上的正確名詞為遺精，正常顏色為透明、白色或淡黃色，是指沒有發生性行為和自慰卻產生的自發行射精。青春期男性準備發育為成年人之際，會表現第二性徵與生殖能力，導致睪固酮分泌和精子的產生，根據研究統計，大多數少年第一次發生遺精約在13～15歲。

兩名醫師表示，雖然遺精是正常的現象，健康的男性一個月發生4~5次遺精都算正常，也是一種釋放生理和心理壓力的方式，不過如果長期每天都發生，且遺精顏色為黃綠色、排尿時會疼痛，那可能是泌尿道感染的前兆，應儘速去泌尿科就醫診治，這關係男性重大健康。

兩醫師表示，目前遺精的發生還無明確的原因，科學研究中主要分為幾種因素：1. 可能因睡前受到情色影片的刺激。2. 因睪固酮升高致精液製造過多，晚上睡覺時不經意地流出來，另成年男性太久沒有發生射精，等於睪固酮和精液均未被消耗，也會有遺精現象。3. 當男性穿著太緊的內褲，睡覺時翻身動作可能會刺激到敏感的龜頭，而因此射精。4. 當有前列腺炎、包皮炎、包皮垢等刺激陰莖時，都可能讓男性遺精。