根據稅法規定，房地合一稅的稅金應要用在住宅及長照政策上，但國民黨立委林奕華指出，打炒房收到的稅金，扣除統籌分配稅款後卻全數用在長照上，完全沒有照顧年輕人，怒批蔡政府毫無作為，「這樣對得起政府高喊的居住正義？」

林奕華今（5）日在臉書表示，根據112年度預算報告，房地合一稅收入將挹注長照基金高達258億，但挹注住宅基金卻是0元，而今年4月財政部長蘇建榮也表示，111年度房地合一稅收入，扣除10％的統籌分配稅款後，其餘90％也都挹注到長照基金，「換句話說，從抑制房價徵集而來的房地合一稅稅收，竟連續兩年一毛錢都沒有用在住宅政策上！」

「為何行政院可以違背法令？」林奕華強調，所得稅法明文規定，房地合一稅的稅金必須用在住宅及長照政策上，但行政院卻用大水庫理論以及300億擴大租金補貼混淆視聽，且租金補貼對於多數人來說根本無法使用，因為需房東同意這點，造成房東收到追稅單就會轉嫁到租金上，這些錢最後還是進了房東口袋。

「這樣對得起政府高喊的居住正義？」林奕華要求，房地合一稅扣除統籌分配稅款後，因均分挹注住宅與長照，才能回應立法初衷，實際減輕民眾租屋、購屋的壓力。