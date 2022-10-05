台北市長三腳督選戰激烈，民進黨參選人陳時中及無黨籍參選人黃珊珊屢被質疑濫用行政資源，國民黨參選人蔣萬安今天說，黃珊珊有台北市長柯文哲、有台北市政府；陳時中有指揮官王必勝、有指揮中心、有總統級的團隊、有行政院的中央資源，但是他相信用雙腳可以走出一片天。

蔣萬安今天規畫整日萬華行程，搶攻萬華票倉，他清晨不到5點就前往中央魚市場掃街拜會，上午8點多再到廣照宮參拜，還以台語致詞，蔣萬安說，2次選立委都一直說台語，大家都說台語有進步，凌晨到魚市場，台北市是一座不間斷、生氣蓬勃、不斷運行的城市，從早到晚有不同的人都在為這座成立辛勤付出、努力打拚。

他表示，走訪魚市場深入基層了解這座城市運作的機制，也提出未來如何為攤商改善環境，包括改建速度延宕、停車不足、環境衛生、臨時的地方離攤位太遠，透過深入基層了解問題，未來與議員配合解決攤商問題。

另一方面，黃珊珊今天也在萬華龍山寺拜拜，兩人打對台，蔣萬安指出，到宮廟參拜是好事情，祈求國泰民安，疫情趕快過去，大家可以安居樂業、經濟復甦，不用太多政治聯想。

松山慈祐宮昨舉行「天上聖母重陽飛昇1035周年」活動，柯文哲未列公開行程，到場致詞及頒發感謝狀，黃珊珊全程緊跟，引發行政不中立疑慮。

對此，蔣萬安回應，這場選舉從之前到現在，黃珊珊有柯文哲、有台北市政府，陳時中有指揮官王必勝、有指揮中心、有總統級的團隊、有行政院的中央資源，但是他相信用雙腳可以走出一片天，他也會證明這場選舉唯一的主角就是台北市民，會持續深入基層，一步一腳印，持續端出政策牛肉，爭取市民的認同，讓他成為最好的選擇。