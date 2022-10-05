大陸央視新聞用戶端5日報導，聯合國人權理事會第51屆會議當地時間4日就種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍現象等問題舉行一般性辯論。中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭，代表觀點相近國家作共同發言，對一些國家執法部門針對少數族裔的歧視性執法表示嚴重關切，要求有關國家正視自身存在的嚴重種族主義和種族歧視問題，全面審查和改變本國歧視性機構、法律、政策和措施，切實落實《德班宣言和行動綱領》。

共同發言指出，員警暴力執法導致非洲裔美國人佛洛伊德死亡事件距今已有2年多，但一些國家執法部門針對少數族裔等的歧視性執法和相關暴力甚至致死事件仍然時有發生，對此表示嚴重關切，並對受害者表示深切同情和支持。

共同發言表示，執法部門種族主義和暴力現象是這些國家長期性、系統性、結構性種族主義和社會不平等的體現，是這些國家歷史上推行奴隸制和殖民主義的遺留問題。這些國家的非洲裔、亞洲裔、穆斯林等少數族裔和群體長期被歧視和邊緣化，各項權利受到侵犯，時刻面臨暴力傷害的威脅。新冠肺炎疫情發生以來，有關國家政客不斷散布基於種族、宗教等的仇恨言論，加劇了有關群體的艱難處境。

共同發言強調，《德班宣言和行動綱領》已進入第三個十年。支持國際社會繼續積極落實這一重要文件，強烈呼籲有關國家正視自身存在的嚴重種族主義和種族歧視問題，認真傾聽本國少數族裔的呼聲，全面審查和改變本國歧視性機構、法律、政策和措施，特別是徹底改革執法和司法系統，徹底調查暴力案件，問責施暴者，補償受害者。呼籲人權理事會、人權高專辦加大關注上述種族歧視和暴力問題，並採取必要行動。