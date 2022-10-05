亞特蘭大勇士5日戰勝馬林魚拿下第101勝，終於將魔術數字歸零，完成國聯東區5連霸的偉業。本季大都會強勢崛起，勇士被壓制了大半個球季，進入6月時還落後10場勝差。與其說勇士季末「篡位」成功，不如說他們以堅韌的毅力守住了過去4年的王座。

季末最關鍵的是對陣大都會3連戰，大都會兩位王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）、狄葛朗（Jacob deGrom）都在關鍵時刻失手，最後讓大都會慘遭橫掃，引發媒體的批評與球迷不滿。

勇士的陣容非常札實，擁有國聯球隊最高的長打率0.442，團隊攻擊指數0.759僅次於道奇，更有傲視群雄的241支全壘打。本季只有美聯洋基的253支全壘打超過勇士，主要是因為賈吉（Aaron Judge）一個人就打了62轟。相較之下勇士的戰力非常平均，8人達到15轟也刷新隊史紀錄，幾乎打線上每個人都能給對手造成傷害。投手表現同樣維持國聯第2的高水準（僅次於道奇），還贏過擁有兩張王牌的大都會。

國聯季後賽前3種子順位底定，依序是國西冠軍道奇、國東冠軍勇士、國中冠軍紅雀，堂堂百勝的大都會屈居外卡首席（第4種子），後面還有教士和費城人。前兩種子道奇、勇士免打首輪，大都會如果闖過首輪外卡戰就必須對上最強的道奇。

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有礙健康