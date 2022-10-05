飽受庫存水位過高，以及營業前景不透明之苦的韓國半導體產業，終於有一些好消息傳出。這也是過去1年多以來，當地晶片相關業者首次看好未來獲利能力，因為可以享受到韓元大幅走貶所帶來的匯兌收益。不過，基本面還是有不少疑慮。

擁有7萬家公司行號為會員的韓國最大企業組織KITA(韓國國貿協會)於5日指出，當地晶片出口商本季的獲利前景指數，從第3季的77.7大幅躍升至112.6。不過，憂心未來接單狀況，整體業務前景也從114.3稍微減至112。

KITA表示，若指數介於90到110之間，代表市場上信心憂喜參半。不過，若在110以上，且超過愈多就可視為愈樂觀。韓國晶片業者雖面臨原物料成本居高不下的經營壓力，但韓元兌美元大貶卻可改善財報體質。

KITA指出，在8月下旬至9月初查訪時，韓元正好大幅走貶5%左右，才會導致這些以出口為主並收美元的韓企，意外看好獲利前景。韓元是今年亞洲表現最差的貨幣之一，目前貶值進逼20%，僅次於孱弱不堪的日圓。

根據這份報告，過去幾個月因需求趨緩樽節開支下，韓國出口業者對第4季晶片價格的前景，反而從第3季80.5大幅走升至138.6。不過，韓國出口業者對本季整體信心，反而從上季94.4降至84.4。