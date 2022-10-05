台股連續第二天掀起跌深反彈，今(5)日再飆300點，高價IC設計股點火，譜瑞-KY(4966)攻上漲停鎖住，股王信驊(5274)一度大漲逾7.5%、股價最高達1950元，祥碩(5269)、力旺(3529)分別大漲約4%、3%，指標股聯發科(2454)今一口氣站回月線、更重回600元大關，盤中大漲逾5.5%，股價最高達606元。

高價IC設計股在這一波台股修正中，均面臨大幅修正，主要就是因宏觀經濟不振，消費性電子首當其衝，故消費性電子占比越高的個股，修正幅度越明顯。第三季美中貿易戰、疫情造成供應鏈受阻，加上經濟重啟初期半導體零組件嚴重供不應求，導致終端系統廠大量囤積半導體零組件，但因大陸總體經濟狀況不佳，多國在疫情消退後對PC、TV與消費性電子需求大幅下滑，終端系統廠商進行半導體零組件庫存調節，故市場擔憂恐壓抑IC設計廠商營收表現。

以指標股聯發科來說，其占比最大的行動平台產品受到大陸總體經濟狀況不佳，加上實施封控政策壓抑經濟活動，大幅打擊手機需求，尤其以中、低階手機需求下滑較為明顯，手機廠商多次下修出貨目標，也牽動聯發科第三季營收。

聯發科先前公布的第三季財測，以美金對新台幣匯率1比29.5計算，單季營收將達1417億元到1542億元，季減1%-9%，換言之，聯發科若要達陣第三季財測低標，即將公布的9月營收必須達到561.1億元水準，月增率必須達25.5%以上，對聯發科來說是一大挑戰。