「到紐約就找司徒強」曾是台灣藝術界廣為流傳的佳話，這位前輩藝術家總是熱情接待不吝協助後進，為紀念司徒強逝世11年，誠品畫廊策劃《湊細路：阿強同佢既紐約老友記》展覽，除了展出司徒強的作品，另還邀集7位台灣藝術家，透過作品述說其人其事，也向這位前輩致敬。

司徒強1948年生於廣東，1973年國立台灣師範大學美術系畢業後赴美，原本學習嶺南派的水墨畫，赴美期間恭逢「照相寫實主義」盛行，他以超級寫實技法和普普藝術的觀念開啟新的風格，對「寫實」的要求不只「形似」、更要「質似」。1980年代他利用畫筆、噴槍作畫，也將枯葉、羽毛、燈泡、信封等日常物件帶入畫面一隅，晚期畫作裡，銀河、星雲、光等是常見主題。

司徒強在紐約Soho的工作室，可說是早期台灣藝術家到紐約必訪之處，如今各領和風騷的幾位藝術家都與他建立忘年情誼。這次展名中「湊細路」是廣東話的帶小朋友之意，「老友記」指的是一起廝混的死黨們，這次展出各透過作品表達懷念，如：姚瑞中的《天龍（國）八部：司徒仙人開示圖》便道盡思念；黃海欣的《One of Those New York Nights》描繪大家群聚在強哥工作室嬉鬧的情景。

蘇匯宇的《使蒂諾斯家庭實境秀：午夜時段》隱含兩人同為失眠所苦的私密記憶。曹良賓的《細路拼湊》將司徒強為繪畫創作拍攝的照片以及攝影印樣和他的影像創作結合；邱昭財的《發條時間：上下》隱喻司徒強單純的創作及生活宛如發條迴圈。透過作品，藝術家們重現他們認識的「司徒強」，也向心中的「強哥」致敬。