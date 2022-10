「到紐約就找司徒強」曾是台灣藝術界廣為流傳的佳話,這位前輩藝術家總是熱情接待不吝協助後進,為紀念司徒強逝世11年,誠品畫廊策劃《湊細路:阿強同佢既紐約老友記》展覽,除了展出司徒強的作品,另還邀集7位台灣藝術家,透過作品述說其人其事,也向這位前輩致敬。

司徒強1948年生於廣東,1973年國立台灣師範大學美術系畢業後赴美,原本學習嶺南派的水墨畫,赴美期間恭逢「照相寫實主義」盛行,他以超級寫實技法和普普藝術的觀念開啟新的風格,對「寫實」的要求不只「形似」、更要「質似」。1980年代他利用畫筆、噴槍作畫,也將枯葉、羽毛、燈泡、信封等日常物件帶入畫面一隅,晚期畫作裡,銀河、星雲、光等是常見主題。

司徒強在紐約Soho的工作室,可說是早期台灣藝術家到紐約必訪之處,如今各領和風騷的幾位藝術家都與他建立忘年情誼。這次展名中「湊細路」是廣東話的帶小朋友之意,「老友記」指的是一起廝混的死黨們,這次展出各透過作品表達懷念,如:姚瑞中的《天龍(國)八部:司徒仙人開示圖》便道盡思念;黃海欣的《One of Those New York Nights》描繪大家群聚在強哥工作室嬉鬧的情景。

蘇匯宇的《使蒂諾斯家庭實境秀:午夜時段》隱含兩人同為失眠所苦的私密記憶。曹良賓的《細路拼湊》將司徒強為繪畫創作拍攝的照片以及攝影印樣和他的影像創作結合;邱昭財的《發條時間:上下》隱喻司徒強單純的創作及生活宛如發條迴圈。透過作品,藝術家們重現他們認識的「司徒強」,也向心中的「強哥」致敬。