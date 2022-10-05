經常以繆斯女神作為肖像畫靈感的藝術家畢卡索，又以第二任妻子賈桂琳．蘿可的肖像為其畢生最龐大、最長久的主題，入畫頻率大幅超越過往女伴，近秋將登香港蘇富比拍場的《冠冕女子與國王餅》，表現出藝術家寵妻的一面。

《冠冕女子與國王餅》自60年代起一直被瑞士藏家所收藏，至今已半世紀未釋出於拍場。畫面是畢卡索所繪的賈桂琳，她衣著華麗散發古典韻味，坐姿端正，頭戴王冠，手中持有象徵好運的國王餅，是法國人慶祝1月份主顯節時準備的甜點，餅中藏著驚喜金幣或玩偶，吃到的人可獲得當一天國王或皇后的獎勵。

此作品創作於1965年 1中旬，主顯節後賈桂林吃國王餅中獎，故畢卡索在畫中為她戴上王冠，把妻子塑造如女王般的典雅姿態。畢卡索利用立體派技法勾勒賈桂琳的輪廓：濃密的眼眉、亮麗的眼睛，以及其最標誌性的長直鼻子，營造出雕塑感。臉部被分割為多個層次，陰影為側臉、明艷亮麗的部分則爲正面，增添視覺趣味，構圖包羅粉紅、祖母綠、天藍、鵝黃等瑰麗色澤，細膩繽紛。

畢卡索素來喜愛描畫筆下女郎盤腿或屈膝而坐，本作即爲一例，也是畢卡索創於50、60年代的賈桂琳肖像中較大尺幅之作，相類而尺幅稍小之作，如去年在香港蘇富比登場的《抱膝女子》就以1億9000萬港元創出亞洲紀錄。