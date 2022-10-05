25歲大陸新生代男演員劉特，擁有帥氣外表與188公分的挺拔身材，自2021年與知名女星趙露思合作演出甜寵劇《一不小心撿到愛》，並在劇中飾演失憶的霸道總裁後，人氣火速竄紅。但沒想到他才爆紅一年，就在日前傳出他將退出演藝圈回去繼承家產，令不少人大感驚訝。對此，劉特近日也出面更新近況。

劉特過去曾參加過戀愛綜藝節目《女兒們的戀愛4》，和女星孟子義配對約會，也在節目中意外曝光自己驚人的家世背景，除了姨父是資深演員岳躍利外，他在深圳的老家還經營高檔餐廳，之前還曾為了與孟子義進行浪漫晚餐，而將自家的餐廳全包下，在當時掀起不小的討論。而劉特也自7月28日在微博上PO出3張滑冰時的照片後就沒再更新，讓網路上開始出現各種謠傳，甚至有人指稱他將退出演藝圈回家繼承龐大的家產。

而近期正逢大陸國慶連假，劉特也終於現身於微博上PO文表示「好久不見國慶快樂，天冷了多穿點，照顧好自己」並上傳18張生活照。而照片中雖然都沒拍到他清晰的正面照，但可以看出他不僅將頭髮留長，整個人也散發出不一樣的氣息，網友看到後紛紛表示「原來你不營業是背著我們偷偷留長髮」、「哇！失蹤人口出現了」、「想死你了，好久不見」、「天哪！我都要哭了」意外引發熱議。