有魅力的女生不只給人很好的第一印象，在感情或人際上往往也能得到更多好處，甚至還有機會擄獲男神的心，《科技紫微網》運勢專欄指出牡羊座、天秤座、雙魚座他們不只魅力高，而且會讓所有人回頭率增加，讓男神們目不轉睛。

牡羊座：率真熱情

平日裡嘻嘻哈哈、稱兄道弟的牡羊女，只要認真起來，就會拋開過往形象。但這樣的女生卻也顯得非常直率，又帶有純真的可愛。由於不會扭扭捏捏，相處起來就沒有太多包袱。但是如果你認為牡羊女只是一個直接、單純的人，那你就太不瞭解她了。她們也有含情脈脈的一面，特別是具有一種表面精明、實則體貼溫柔，難怪能讓男神們目不轉睛。

天秤座：風采迷人

外表出色、氣質優雅，這就是天秤女最大的優勢。由於品味好、打扮得宜，並不需要全身名牌或是濃妝豔抹，她們仍然可以讓男神們回頭看一眼，天秤女不僅有女神風範，最重要的是八面玲瓏，帶到哪種場合中都很有面子。而她也不忘時刻的提升自己的價值，這樣的女生，擄獲男神的機率當然大大增加。

雙魚座：慢慢融化

有句話說會撒嬌的女人最好命。溫柔婉約的雙魚女撒起嬌來，總能激起男生的保護慾，不知不覺中，男人們就被她征服了，雙魚女很懂得展現自己的魅力，會適時做出一些親密的小動作，讓男人心跳加速。她們還擅長在言語中誇獎對方，那種可愛的模樣，連男神都會被融化。