桃園一名六旬婦人被分手，控訴男友耽誤她的珍貴年華，甚至被哄騙至飯店內性侵，提告求償100萬元精神慰撫金。男友則反駁是婦人先認識新男友，並自曝在旅館時「不舉」，台北地院認為婦人雖稱遭男友性侵，但因舉證不足，難憑其空言主張即認定指述為真，判婦人敗訴。

據判決書指出，婦人表示與男友在107年經友人介紹而認識，兩人進而相戀近3年，然而友人竟向男友謊稱她對其不忠、背叛，男友也未察明就這樣拋棄她，耽誤她62至65歲珍貴之年華。

婦人更表示去年2月21日下午5時，她被男友哄騙至北市某飯店性侵，之後隨即被拋棄，「我日日哭泣、生不如死，寫了9封信要挽回，但電話、網路全被封鎖」，婦人表示自己丈夫早逝，亦無兒女，為一孤苦無依老婦人，對男友十分專情，想不到對方卻泯滅人性、喪心病狂、恩斷情絕，將她拋棄至今，請求法院判決賠償她3年來之精神損害，求償100萬元。

男友則反駁，兩人經友人介紹認識，進而交往，在交往中他皆有提供金錢協助她度過難關，然於108年3月後，對方卻經由交友中心認識其他新男友，雙方變回普通朋友。雖曾與對方前往飯店，但此為雙方你情我願，且因為他當天不舉而未與她發生任何性行為。

台北法院認為，婦人雖稱遭男友性侵，但因舉證不足，難憑其空言主張即認定指述為真，且依據雙方對話紀錄，也無法認定男友哄騙婦人到旅館性侵，另也看不出男友有玩弄婦人感情、狠心拋棄等，判婦人敗訴。