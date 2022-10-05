惡龍張錫銘逃亡10年間，接受全省各地藏鏡人及黑道角投資助躲藏，讓緊追不捨的「獵龍小組」多次與他駁火，最後卻都鍛羽而歸。未料他在無處可去下，為了打發躲藏的時間，迷上網路遊戲，而最初教他上網的人就是一起落網的「阿呆」林泰亨，林嫌教他上網聊天還有天堂遊戲，造成張沉迷網路，從南縣山區出走，最後注定落網。

回顧長達10餘年追緝過程，警方認為，張錫銘黨羽被專案小組逐一翦除，以及林泰亨教他玩電腦線上遊戲，是導致落網2大因素。

獵龍小組追緝張錫銘行動，歷經超過10年時間，屢屢斷線，警方根據資料顯示，張錫銘犯案周期為4個月，每4個月為一輪，小黑就出動作案，抓了肉票就回南縣山區藏匿。

警方無計可施下，最後實施堅壁清野措施，將張錫銘趕出台南縣山區，讓張嫌失去掩護，很容易就在外縣市曝光，果然警方採取行動一一翦除黨羽，張嫌周遭可用之人，悉數遭掃蕩入牢繫獄，令他頓失依靠，不得不出走。

當時張錫銘集團最強成員是陳進雄、張宏吉、林國忠，4人皆穩定沉著，組成超強犯罪組織，經大寮槍戰後，另3名黨羽走的走、落網的落網，身邊乏可用之人，只好找上林泰亨。

但偏偏林泰亨懂的網路遊戲，張錫銘耳濡目染也成了網路迷，有空就上網聊天或遊天堂遊戲，尤其一次上網數個鐘頭，有利於警方鎖定電腦位置，也因而曝光被逮捕。

警方在圍捕張錫銘時，林泰亨見維安特勤隊以震撼彈攻入現場之後，居然驚嚇拉了一包屎在褲子上，這也顯示超強組合解體後，張錫銘沒有強而有力的搭檔，注定遲早倒大楣。