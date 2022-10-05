台灣大學化工系教授李篤中因未經教育部許可，2016年到2019年間以大陸哈爾濱大學名義主持科研計畫，遭教育部以違反《兩岸人民關係條例》裁罰30萬元，李不服提告，台北地方法院行政訴訟庭認為，李男先前2次違法合作行為未裁罰，卻對本次加重裁罰，有裁量不當及濫用之違法情形，撤銷教育部處分。可上訴。

本案導因，李男以哈爾濱大學名義主持中國國家自然科學基金委員會研究計畫，而國家自然科學基金委員會屬陸委會2004年公告大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體名單，教育部因此認為李男未經許可參與合作進行科研計畫。

教育部認定，李男多次違反兩岸人民關係條例規定，對公共利益影響尚非屬輕微，裁處罰鍰30萬元；李男提告主張，對方未經授權擅自使用他名義，經反應後，國家自然科學基金委員已撤下他的名字，但教育部卻仍對他裁罰，未善盡其為政府機關之保護國民責任。

台北地院認為，姑不論大陸陳川教授是否以李的名義申請研究項目，但國家自然科學基金委員會之網頁列印資料及陳川書面說明內容，可徵哈爾濱大學確以李為研究項目之負責人，李男未經許可參加大陸科研計畫，已違反相關規定。

不過，台北地院指出，李男在2009年至2011年間及2012年至2015年間有2次與對方違法合作行為，教育部未作成任何行政處分裁罰，卻以本件屬第3次重複實施違規行為對李加重處罰30萬元，顯有裁量不當及濫用之違法情形，撤銷處分。可上訴。