徐姓男子前年酒後強脫同父異母的未成年妹妹衣物，並親吻她胸部，她向母親告知後報警提告，檢方起訴後，徐男否認犯行辯稱被誣陷，但最高法院駁回他的上訴，佐以被害少女胸部採得徐男的DNA檢體等證據，認定他犯行明確，依對少年犯強制猥褻罪判囚11月定讞。

2020年6月19日徐男與當時15歲的妹妹獨自在家，他竟在房間內，違反少女之意願，以強脫她衣服、抱住她使其無法掙脫後，再親吻她嘴巴、胸部等強暴方式，對她猥褻。

徐男辯稱對少女教育比較嚴格，確實是會動手打，指涉遭少女故意誣陷，但台中高分院以徐男在警詢、偵訊及法院審理時之供述，認定沒有任何具體事證可認少女會因過去遭受徐男管教或毆打之事而產生誣陷被告之動機，且少女左乳頭採得之徐的DNA檢體，可證明他的犯行。

台中高分院審酌徐男與少女是同父異母之兄妹，本應善盡教導、保護之責任，竟悖於人倫，為滿足一己之淫慾，對少女強制猥褻之行為，嚴重戕害被害人身心，且徐男犯罪後始終否認犯行，沒有悛悔之意，判刑11月，徐不服提上訴，最高法院駁回確定。