新華社5日報導，大陸國家外匯管理局日前發布的《2022年上半年中國國際收支報告》顯示，2022年6月末，中國對外金融資產9兆1563億美元，對外負債7兆0746億美元，保持基本穩定。對外淨資產為2兆0816億美元，較2021年末增長5.0％。

報告顯示，對外資產中儲備資產仍居首位，民間部門持有資產占比繼續提升。2022年6月末，中國對外金融資產中，國際儲備資產餘額為3兆2466億美元，占中國對外金融資產總額的35％，繼續占據對外資產首位，占比較2021年末下降1.3個百分點。直接投資資產2兆6039億美元，占資產總額的比重為28％，較2021年末上升0.7個百分點。證券投資資產1兆0196億美元，占比為11％，較2021年末提高0.6個百分點。

對外負債結構總體穩定，仍以赴中國直接投資為主。2022年6月末，中國對外負債中，赴中直接投資3兆5874億美元，繼續位列對外負債首位，占對外總負債的51％；赴中證券投資1兆9633億美元，占比為28％；存貸款等其他投資負債1兆5058億美元，占比為21％。