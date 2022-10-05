2年舉行1次的全民運動會即將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，台東縣代表隊383人，參賽18種競賽項目，5日上午授旗。（蔡旻妤攝）

2年舉行1次的全民運動會即將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，台東縣代表隊383人，參賽18種競賽項目，5日上午授旗。（蔡旻妤攝）

2年舉行1次的全民運動會即將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，台東縣代表隊383人，參賽18種競賽項目，5日上午授旗。（蔡旻妤攝）

2年舉行1次的全民運動會即將於10月8日至13日在嘉義縣舉行，台東縣代表隊共383人，參賽18種競賽項目，5日上午在台東縣政府廣場由副縣長王志輝授旗，王志輝勉勵選手以平常心參與比賽，替台東縣爭取佳績外，也請大家注意自己的身體健康。

參與全民運動會的選手代表於今天上午9時在縣府廣場集合，由王志輝授旗鼓勵，表達對選手的重視，包括台東縣體育會理事長、縣議員陳銘風、縣府教育處副處長黃玉燕等在場觀禮。

王志輝代表縣長饒慶鈴感謝383位選手及隊職員代表參與這次比賽，他說，縣長上任後，積極推動縣內各項體育活動，目的是為了讓大家都能培養運動習慣，以促進身體健康，並致力打造競技運動城市，建構優質運動環境、照顧優秀選手，讓選手無後顧之憂。

此次比賽項目雖非亞運及奧運競技項目，能代表本縣參賽選手都是台東的驕傲，感謝各位選手平日努力訓練以及教練用心指導，在訓練及比賽過程中一定會面臨許多挑戰，相信參加的選手都能以勇氣和智慧克服所有障礙和壓力，發揮日常訓練，在競技場上大顯身手，奪得殊榮，為台東縣爭取好成績，並預祝代表隊旗開得勝。

同時，為了要讓代表隊成員都可以得到最好的照顧，並鼓勵選手留縣發展，為台東體育扎根，共同激發全民愛運動的風氣及突破體育運動成績，縣長也請教育處規畫自今年起補助代表台東參加全國性體育比賽（全運會、全民運、全中運等）的選手及隊職員每人每日住宿費700元及膳費300元。

台東縣政府教育處指出，全民運將於10月8日至10月13日在嘉義縣暨各競賽場地舉行；並於8日晚間於嘉義縣立田徑場舉行開幕儀式。台東縣代表隊參賽隊職員共計363人、團本部：20人，合計383人，共計參賽18種競賽項目，包含飛盤、沙灘角力、木球、慢速壘球、槌球、地面高爾夫球、滾球、健力、拔河、溜冰曲棍球（競速溜冰）、太極拳、柔術、摔角、健美、劍道、定向越野、五人制足球及原野射箭等。