受惠於車用新產品訂單開始出貨，淳安(6283)車用產品業績可望自第4季起展現成長力道，推升第4季營運比第3季好，隨著車用產品佈局開始收割，淳安預估，明年業績可望優於今年，淳安董事長秦榮華表示，未來淳安業績可望翻倍成長。

淳安與精確(3162)為全球知名車用零組件廠—敏實在台兩個重要子公司，其中精確成為敏實集團第五個事業集團，主要負責電動車鋁件的生產與設計及電動車電池盒生產；淳安電子在敏實集團進駐後，於2017年成立汽車相關事業群，以車用電子產品為公司轉型主軸，並以車用Tier 1為目標市場，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安這幾年將研發重心放在車載鏡頭。

目前淳安除原有的倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已大量生產供應美、日、大陸合資及內資車廠，新開發的2M(百萬畫素)乘客監控攝影鏡頭於今年4月進入量產，淳安於110年取得美系車廠主力MPV的全車系攝像頭訂單，並開發完成自動化組裝生產線，AVM環視系統部分也獲得歐系客戶訂單，兩項產品預計於今年第4季開始貢獻營收。

淳安亦於110年與大億集團合作投資成立敏億電子，作為攝影鏡頭與車燈光源產品的開發生產據點，目前敏億電子已經取得國內SUV車型及北美車廠車燈光源模組的訂單，自111年下半年起陸續量產。

受惠於車載鏡頭等產品出貨逐步放量，淳安今年第2季營業淨利為1000萬元，順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為1884萬元，每股盈餘為0.13元，上半年也順利轉虧為盈，每股盈餘為0.05元。

儘管第3季受到四川限電及NB需求疲弱影響，7月及8月合併營收為2.63億元，累計前8月合併營收為12.35億元，不過隨著車用新產品開始出貨，淳安車用產品業績可望自第4季展現成長力道，推升第4季營運比第3季好。

隨著車用產品佈局發酵，淳安也審慎樂觀看待明年營運，秦榮華表示，未來淳安業績可望翻倍成長。