經營85度C的美食-KY(2723)搶攻西洋萬聖節商機，宣布異業結盟六福(2705)旗下六福村主題遊樂園，獨家聯名推出3款限定款蛋糕，明（6）日起至月底於85度C全台門市開賣，全台限量推出7.3萬顆，預估可帶來670萬元業績。

美食-KY股價9月中觸及114元的2個月高點，隨後於104～111元區間震盪盤整，今（5）日開高上漲1.39％至109.5元後壓回，早盤力守平盤。六福股價近期亦自9月中17.25元高點拉回16～16.9元區間盤整，今日小幅開高0.3％後翻黑，一度挫跌1.2％，表現相對偏弱。

85度C今年首度與六福村聯名，以「萬聖節狂歡鎮」為主題特製3款造型蛋糕，包括「萬聖小惡魔」、「淘氣幽靈」切片小蛋糕，和6吋的「萬聖狂歡鎮」整模蛋糕，結合精緻外型及濃郁可口的內餡設計，除了有可愛的六福村哈比，還有Q版噬血大惡魔陪同玩耍。

美食-KY及六福此次攜手推出相關優惠，活動期間於全台門市購買聯名款整模蛋糕「萬聖狂歡鎮」，可獲得六福村雙人門票798元優惠小白單。而85APP註冊會員購買任一聯名蛋糕，每周可加碼免費抽六福村門票（共36名）和六福莊平日剛果藍天二人住宿券（2張）。