君帆(4584)今天以每股40.57元掛牌上櫃，盤中最高來到55.2元，漲幅36％。君帆不僅是大陸硫化機液壓缸最大廠商，產品研發具系統整合和全尺寸油壓缸製造能力，近年市場布局也跨入醫療和風電產業。9月合併營收0.92億元，月增29.24％，訂單遞延狀況已逐漸回穩，後續營收可望漸入佳境。

君帆主要產品為液壓缸產品、氣壓缸產品以及電控液壓系統整合，藉以提升生產自動化，產品應用於輪胎設備業、射出機產業、電子產業、模具產業、醫療、煉鋼產業。單一佔比不高，未來切入風電及行走機械。

君帆為亞洲最大輪胎硫化機油壓缸供應商，市佔率達55％，主要客戶包含中鋼集團、全球輪胎品牌業者如Michelin與正新及日本知名醫療產業公司等。

根據市場調查與研究機構Precedence Research預測，2029年全球離岸風電市場規模可達1080億美元，2030年超過1290億美元，2022~2030年複合年增長率達18.82%。

君帆的台南永康科技工業區二廠今年7月投入生產，主攻醫療和風電產業應用零組件系統。君帆切入風電產業已有5年，總經理胡正杰表示，有了跨入醫療產業的經驗，君帆針對風電產品比照組成專責團隊配合客戶開發產品，包括離岸風電變槳系統、變槳液壓系統、變槳液壓缸設計與製造等，尤其變槳旋角系統已通過西門子歌美颯企業管控稽核認證，是全台唯一合作開發夥伴，未來年產約百套的風機零組件和系統維護，可望帶動新臺幣2億元以上商機。

另外，君帆先前已切入醫療產業，尤其核磁共振造影系統的市場需求持續擴大，預估未來市場規模在2025年可達80億美元，2020～2025年年均複合增長率4％，君帆產品用在手術台，日本最大手術台廠商為其客戶，長期日系客戶將持續轉單給君帆，因為製造/設計優異品質好且便宜，目前3-5台，未來每年可增加2-3台，並取得美國電腦斷層掃描廠商訂單，是君帆相當看好的成長動力。

君帆在大陸江蘇無錫設廠近20年，具有價格、客製化、在地服務便利性等競爭優勢，受惠於當地市場需求迅速擴張，有望取代他國品牌市佔率，君帆的輪胎硫化機在大陸市占率亦已達55％，居領先地位。法人認為，君帆新產能開出後，2023年營收可望朝雙位數成長邁進，並超越2021年水準。