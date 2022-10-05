台股周三開漲150.78點報13727.30點，隨後即衝上13800關卡，越過10日均線13713點，電子股掌舵，10:30左右更一度進一步收復13900點關卡，攻抵13902.02點、大漲325.5點，盤中在13900上下震盪。

澳洲央行升息1碼，幅度小於市場預期的2碼，以及美國勞動市場數據走疲，令投資人寄望能跟隨放緩貨幣政策的收緊力道，美國公債殖利率持續下跌，美股連2天上漲，科技權值股持續反彈，社群媒體推特(Twitter)因全球首富馬斯克(Elon Musk)對其收購案回心轉意而推升股價漲逾22%，周二美股四大指數持續大躍進，道瓊大漲2.8%，收復三萬點大關，為9月22日以來首見，與標普指數雙創2020年4月以來最佳雙日表現，費半也大漲逾4%。

台股ADR周二僅中華電下跌，台積電ADR漲5.14%，聯電、日月光ADR大漲約7.5%，中華電ADR則小跌。周三台積電(2330)勁揚22元或近5%，觸及451元；聯電(2303)漲逾2%，聯發科(2454)更大漲逾5%，收復600元、月線失土。營收創新高的鴻海(2317)亦大漲近4%。ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)早盤上漲0.8%-2%。

高價股方面，股王信驊(5274)強漲近5%，重返1900關卡，股后大立光(3008)也漲逾1.5%，前一日漲停的力旺(3529)周三震盪後續攻漲逾3%，外資升評的譜瑞-KY(4966)衝上735元漲停，旭隼(6409)、世芯-KY(3661)漲幅收斂，緯穎(6669)、嘉澤(3533)、祥碩(5269)小揚，亞德客-KY(1590)則開高走跌。

電子權值股上陣，半導體、電子漲幅衝鋒，盤中大漲4、3%，漲勢為上市冠亞軍，成交比重略升，分別站穩三成、重返六成占比。其他電子、航運也不遜色，表現均優於大盤，漲幅達2%以上，其中貨櫃三雄長榮(2603)大漲4%當前，陽明(2609)、萬海(2615)也漲逾3%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)亦小紅。金融、鋼鐵漲約1%，然僅電機、百貨、觀光、油電燃氣走跌，跌幅皆在0.5%以內。

目前台股還處於波動的階段，持續密切觀察台股狀況，有時候訊息面影響比較大，但是終究要回歸基本面。國安基金周四將召開例行委員會，財政部長蘇建榮周三先表示，不會有「重大決定」。外界認為，例行會議仍可能會繼續留在市場上繼續護盤。而遭質疑國安基金5000億元的護盤額度是否足夠？蘇建榮也說明，國安基金主要是點火功能，目前資金規模已足夠。

大摩認為，雖然經濟疑慮、科技產業庫存等利空，但已反映在股價表現上，儘管市場持續面臨挑戰，但獲利可望在明年初落底，使得提前布局時點浮現，加上年底選舉偏多行情。給予台股指數16500點，樂觀情境可達19000點。

群益投顧指出，台股被動跟隨國際股市反彈，預期量能無法有效放大，資金將於各類題材、中小型股快速輪動。建議以9月營收表現為依據，尋找短波段或區間操作題材，指數區間在13500-13900點。