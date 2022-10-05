為抑制通膨，多國央行皆採大幅升息因應，而美國聯準會（Fed）自今年3月以來已數次升息，面對高利息時代來臨，凱基銀行即日起至10月31日止推出限時限量美元階梯式定存，民眾只要以新資金美元1萬元起，即可辦理美元6個月期階梯式定存，年利率採階梯式攀升，最高階梯年利率5%，平均每月可領3.33%左右的利息，以本金美元3萬元為例，存滿六個月到期後，約可領到等值新臺幣15,000元左右的利息收入。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，今年8月份美國消費者物價指數（CPI）漲幅超過預期，9月中旬開始，金融市場對整體今明兩年美國聯準會升息碼數又有上修跡象，預期美元將獲得更大的支撐力道。凱基銀行建議，因應聯準會升息趨勢，民眾可趁勢將部分資金配置在低風險的美元保本商品，創造穩定收益。

凱基銀行除了推出美元階梯式定存外，亦提供結合換匯與定存的換匯優存，即日起至12月31日止，凡透過網路銀行換匯優存功能將非美元之資金轉換為美元，可享7天期定存年息7%、14天期年息3.6%及1個月期年息3%的優惠利率，或將非人民幣之資金轉換為人民幣，亦可享7天期定存年息7%，僅需美元或人民幣1千元起即可承作，在增持外幣的同時，也可以獲得額外的利息收入，定存到期後亦可透過小額投資，創造額外收益。