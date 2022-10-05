南韓統一部表示，4日北韓發射飛彈後一度中斷的兩韓聯絡辦公室通話今天正常接通，4日上午無法通話研判為板門店一帶大雨造成的技術問題。

北韓4日上午7時23分左右發射一枚中距離彈道飛彈（IRBM），之後預定在9時進行的兩韓聯絡辦公室上午例行通話未能接通，一度引發南韓輿論猜測是否遭北韓故意拒接。

韓聯社報導，統一部表示，4日下午5時的例行通話恢復正常後，今天上午的通話也正常接通。相關人士表示，可能是北韓線路出現問題後修復。

南、北韓一般每天會在上午9時及下午5時透過兩韓共同聯絡辦公室進行例行通話。

兩韓通話線路今年6月曾疑似因暴雨影響未能接通，這次很有可能也是因板門店一帶暴雨等因素造成技術問題。

北韓曾在2020年6月單方面斷絕與南韓的所有聯絡管道，同月炸毀位於境內開城的兩韓聯絡辦公室；兩韓聯絡管道在隔年7月重啟，時隔2週又因美韓聯合軍演停擺約3個月，同年10月宣布恢復正常通話。（編輯：馮昭）1111005