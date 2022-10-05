桃園榮民之家上個月初舉辦中秋晚會，因找來清涼辣妹大跳豔舞，影片被流出後，引起廣大網友熱議，此新聞甚至登上《紐約郵報》版面。如今又有一名哥倫比亞網紅納迪婭．卡塔赫納（Nadia Cartagena）也找了許多辣妹、猛男取悅長者，但導致其中一名老婦人卻疑似心臟病發送醫，事後引起軒然大波。

據了解，納迪婭是一名IG網紅，這支「樂極生悲」影片是她於9月底時PO出的；影片中只見，一名火辣裝扮的舞者戴著黑色兔耳，在一群老人面前性感熱舞，期間還不斷以身體近距離挑逗，另外還有幾名穿著緊身短皮褲的猛男，同樣扭腰擺臀的，不僅拉著老婦的手摸其結實腹肌，雙方還大玩咬「巨鳥蛋糕」的遊戲，看了讓人臉紅心跳。

原本場面相當輕鬆歡樂，有3名男舞者圍著一名老婦跳艷舞，沒多久老婦突然眉頭一皺，手摀著胸口哀號倒地，隨後便在地上不斷抽搐，舞者們見狀趕緊叫救護車，而老婦最後也隨即送醫。其後網紅納迪亞也淚訴：「只是想讓他們玩的開心點，沒想到會有人因此心臟病發」。

影片一出，馬上引來網友抨擊和撻伐，大家覺得實在玩得太過火，但納迪婭事後卻辯稱，影片是是假的，老婦人的心臟病其實只是演出來的，自己非常關心老人議題，之所以這樣做是因為市長長期忽略這座城市的長者，才刻意製造話題，引起當地的市長的注意。