北市北投區1處高級社區的「無邊際水池」4日發生溺斃事件，1名70歲女住戶當時晚間到水池內游泳，鄰居發現她原本游蛙式，但後來驚覺她「姿勢怪怪的」，查看後發現女子已溺斃，而該社區水池旁還設有「禁止游泳」公告；警方目前調閱監視器後排除外力介入，但女子真正死因仍須檢方相驗後確認。

據了解，事發的社區曾主打「無邊際水池」，但水池非游泳池，因此設有公告「禁止游泳」，但仍有不少住戶會到水池內戲水遊玩，現場也無救生員看顧；1名年約70歲的女住戶4日晚間到水池游泳，下水後約30分鐘，友人發現她在水中姿勢怪怪的，近看竟發現女子已無意識，趕緊將人拉上岸後送醫仍不治。

該名女住戶的家屬表示，死者身體狀況本來就不太好，沒想到在社區的「水池」游泳竟發生意外；北投分局表示，員警到場後全力協助救護，並調閱現場監視器排除外力介入，後續報請士林地檢署辦理司法相驗。