花蓮縣警察局刑警大隊日前持票到蔡嫌所住的公寓搜索，除緝獲蔡等2嫌，還查扣毒品咖啡包、愷他命及Fm2藥丸等3種毒品，及現金3萬700元，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警察局刑警大隊日前接獲情資，一名蔡姓男子持有大量毒品咖啡包，並在縣內販售謀取不法利益，經警方連日蒐證，見時機成熟時，持票到蔡男所住的公寓搜索，緝獲蔡等2嫌，查扣毒品咖啡包、愷他命及Fm2藥丸等3種毒品，及現金3萬700元，訊後依毒品危害防制條例移送法辦。

花蓮刑大日前獲報指出，有不法集團在縣內販賣毒品咖啡包，經蒐證齊備，見時機成熟，上月27日上午持搜索票，至犯嫌住處搜索，當場緝獲蔡姓犯嫌等2人，查扣110包、重達294.8公克的黑色包裝毒品咖啡包、30包總重約108.6公克的白色包裝毒品咖啡包30包、2小包共約1.79公克愷他命2小包，23顆Fm2藥丸、現金3萬700元、2支手機及1批分裝袋等證物，全案依涉嫌毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署偵辦。

縣警局長戴崇贒表示，毒咖啡包通常含有PMMA及其他毒品，如硝西泮、一粒眠等，不過PMMA是中樞神經興奮劑，一粒眠等則是中樞神經抑制劑，混和在一起服用對身體的危害非常大，且青少年服用毒咖啡包，常會搭配酒精或笑氣更加危險。

戴崇贒說，毒咖啡包價格便宜、包裝時尚，較易被年輕人接受，提醒民眾注意家中年輕學子，如有出現長期嗜睡、情緒起伏大或異常亢奮等狀況，可能是涉毒徵兆，要提早因應；青少年則勿因同儕壓力或好奇心，嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤己誤人，後悔莫及。

此外，戴崇贒也強調，縣警局貫徹政府宣示反毒政策，維護選前治安平穩，將緝毒工作列為重要的治安工作目標，積極掃蕩查緝轄內毒品犯罪。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！