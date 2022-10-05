中國電動車市場正在快速成長，中國龍頭廠比亞迪第3季銷量領先美廠特斯拉近20萬輛，日媒指出，特斯拉同一車型在中美兩國的價差正在擴大，特斯拉開始在中國市場實施實質性的打折，以特斯拉主力車型「Model 3」最廉價款為例，在美國的售價比中國高出約7840美元(折合約新台幣25萬元)

根據日經新聞報導，通膨導致原材料價格上漲，特斯拉過去1年半裡，在美國將Model 3最廉價款提價24％，同一期間在中國的提價幅度則控制在12％，中美價差增加至約7840美元，達到2.6倍。

報導分析，特斯拉車款中美價格差擴大，主因在於，特斯拉在中國市場與比亞迪等具有價格競爭力的當地企業競爭，特斯拉想漲價並不容易。

特斯拉在中國銷量成長乏力，調查公司MarkLines統計顯示，特斯拉2022年7～8月在陸銷量約為10萬5100輛，從原本年成長約3.4倍降至僅成長36％。

報導最後總結，中國新能源車滲透率達到23％，純電動汽車已不再罕見，特斯拉「製造多少都能賣出去的時代」已成為過去，依賴品牌號召力的銷售戰略今後不得不調整。