阿喜（林育品）擁有甜美臉蛋及火辣身材，過去從「宅男女神」票選出道，即便去年大方認愛無尊，還被稱為「美女與野獸」CP，仍收到大批粉絲祝福，近來正在度假的她曬出多張身穿比基尼的辣照，凹凸有致的好身材一覽無遺。

阿喜以32F、24、35火辣三圍及甜美外表走紅，近來曬出身穿藍色比基尼的一系列辣照，只見她拉著池畔旁的梯子擺出撩人POSE，火辣S曲線展露出凹凸有致的好身材，此外，她除了背對鏡頭露出整片白皙美背之外，更正面解放傲人F級罩杯，配上招牌的甜美笑容，讓所有男粉絲的心都融化了。

阿喜也發文表示：「我的海海人生，之前台東放爛照還沒po完呢，明天要出發去另一片海了。當時忘記帶泳衣所以當地胡亂買，這次帶五套夠了吧」，網友們也紛紛回應：「美女身材很棒，來個正面照好嗎」、「白皙水嫩的肌膚，都有一種難以克制的衝動...血脈賁張」、「美女就是不一樣，完美比例，無可挑剔」、「攝影師是誰、其他照片別獨吞啦、還給我」、「真的是美人魚，超級無敵美呦」、「除了美找不到其他形容詞了」。

外型性感的阿喜先前上節目截圖被網友瘋傳，原來當天穿著低胸緊身超短洋裝的她，在節目上拚命比手畫腳，結果播出後才發現走光，讓節目組趕緊加上草莓貼圖，但仍引起大批粉絲朝聖，還笑稱笑說要放大欣賞。